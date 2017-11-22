小六投手林維恩飆152球 龜山奪重光盃第三冠

〔體育中心／綜合報導〕龜山、中平22日在冠軍戰上演桃園內戰，龜山在林維恩、王彥恩「雙恩」投打雙雄帶領下，終場以6比2擊敗中平，抱回第九屆重光盃冠軍，也是史上第三冠。

龜山、中平兩支熟悉的球隊正面交鋒，兩軍在桃園盃4強賽就曾交手，當時龜山以10比9險勝，戰場轉移到重光盃爭冠，龜山首局王彥恩夯出兩分砲打響氣勢，帶動單局3分攻勢，中平則在2局上利用3次保送加上葉佳諺、周柏恩安打搶下2分，不過這也是中平全場得分，龜山打線則是持續進攻，2局下王彥恩安打送回隊友，4局下再下一城，一路領先拿到最後勝利。

龜山先發左投林維恩表現精采，完投6局共用152球，只失2分，被敲出3安打，投出6次保送、飆出13次三振，讓中平留下10個殘壘，賽後榮獲最有價值球員獎（MVP）。

小六的林維恩去年很少出賽擔任投手，他表示，這次比賽最大收穫是耐力與膽量，「教練一直鼓勵給我機會，很感謝教練在我控球不穩時，沒有把我換掉，譲我更有信心，之後站在投手丘上能夠大膽面對打者。希望以後可以能有更多的機會與表現。」

龜山第三棒王彥恩則是另一名致勝功臣，單場3支2、4打點，包括一發全壘打，抱回全壘打、打點、打擊獎第二名等三座個人獎，相當犀利，但他其實前陣子陷入低潮，這次重光盃投打都回到原有水準，重拾不少信心。

團體獎：

冠軍：桃市龜山

亞軍：桃市中平

季軍：高市中正

殿軍：宜縣三星

個人獎：

打擊獎第一名：許宇庭（中平，打擊率0.650）

打擊獎第二名：王彥恩（龜山，打擊率0.636，13打點）

打擊獎第三名：許子謙（三星，打擊率0.636，7打點）

打點獎：王彥恩（龜山，13打點）

全壘打獎：王彥恩（龜山，4支）

投手獎：許翔鈞（中正，3勝）

最有價值球員（MVP）：林維恩（龜山）

教練獎：干易哲（龜山）

林維恩獲得最有價值球員獎。（大會提供）

王彥恩拿下三座個人獎。（大會提供）

龜山抱回重光盃冠軍。（大會提供）