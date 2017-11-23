小投手單日209球太操？ 少棒家長回嗆網友批評

林維恩單日209球引起網友熱議。（大會提供）



〔體育中心／綜合報導〕重光盃龜山國小投手林維恩單日投209球，包括冠軍賽完投152球助隊奪冠，有網友怒轟教練操投手，但也有少棒家長回嗆網友，「你有問過投手小朋友嗎，他的感覺是榮耀，還是疲累的。」

林維恩昨早上四強賽投2局，用57球，冠軍賽再度上陣，完投6局152球，單日投球量209球，符合大會規定的單日最多投球局數，卻引起大量球迷不滿，跑到龜山少棒粉絲團的臉書發洩留言，怒批「國小就操壞，教練好棒棒拿冠軍」。

然而，也有少棒家長回應，「你是小朋友爸媽嗎，152球怎樣，日本甲子園投手怎麼操，俺小孩就是李教練，培養出來的，疼小孩就不要來龜山，宋文華，歐晉，當初怎麼混過來的，外加高宇傑，你有問過投手小朋友嗎，他的感覺是榮耀，還是疲累的。」

還有一名球迷平反說道，「您知道他們還有2個王牌投手可以投嗎？您又知道小朋友自己想拼下去嗎（沒錯！是該保護他）？您知道這位投手剛走出低潮，是誰陪他走出來嗎？（如果您是這位投手您想拼看看嗎？）您知道教練們平常練習跟比賽有多保護選手嗎？就因為這次疏失就要罵成這樣，真為教練團覺得不值！」

也有人說，看小朋友要回憶還是未來，「如果小朋友天分資質不夠打職棒，的確選回憶比較值得，如果能讓自己的小朋友健健康康長大有機會上大聯盟，還會在意這個重光盃獎盃嗎? 如果沒對自己的小朋友有這個期待的話，的確，獎杯是比較重要，因為以後就升學考試工作，這是最快樂的打球回憶了。」

網友在龜山粉絲團論戰：