性侵多名奧運金牌 狼隊醫認罪至少判25年

美國體操隊爆發性醜聞，里約奧運女子團體金牌得主拉絲曼（右）也是受害者之一。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕好萊塢知名電影製作人深陷性侵醜聞，許多女星接連出面指控，社群網站也點燃戰火，並延燒到體壇。上個月美國奧運體操金牌瑪羅妮（McKayla Maroney）控訴在國家隊遭隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵長達7年，隨後也有運動員跳出來指控狼醫，而在今天納薩爾認罪，他將面臨至少25年的徒刑。

心疼…奧運金牌勇敢控訴遭隊醫性侵7年

納薩爾被7名女孩控訴在美國體操隊、密歇根州立大學工作期間性侵她們，多數都是體操選手，54歲的他可能面臨至少25年的有期徒刑，許多受害者透露，納薩爾濫用職權，自己都是在年紀還小時就遭到毒手，而納薩爾也承認這7項指控。

此外，納薩爾在擔任美國體操隊醫時，被指控性騷擾140名女性，包括奧運金牌得主道格拉斯、拉絲曼（Aly Raisman）和瑪羅妮。由於納薩爾和美國體操隊爆發性醜聞，去年美國體操協會主席彭尼（Steve Penny）因為沒及時通報當局，引咎辭職。

納薩爾說，「這就像一場失控的森林大火，我很抱歉。我希望她們能夠痊癒，我對任何人都沒有怨恨。」除了性侵，納薩爾也坦承先前被控訴持有兒童色情商品等罪，並承認自己假藉醫療目的完成獸行之實，判決將在1月12日揭曉。