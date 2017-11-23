NBA》詹皇親征末節砍23分 騎士射破籃網奪6連勝

詹姆斯決勝節挺身而出，騎士主場射破籃網奪6連勝。（USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕挑戰6連勝的騎士今天在主場迎戰籃網，決勝節兩隊仍難分難捨，靠著最後4分鐘詹姆斯（LeBron James）挺身而出，個人單節獨拿23分領銜下，騎士119：109射破籃網。

首節兩隊命中率不佳，第2節熱機完畢後互有攻勢，籃網上半場1分領先。第3節一度落後達7分的騎士，在詹姆斯、魏德（Dwyane Wade）攜手連得4分迎頭趕上，追成77：77平手。

決勝節兩隊互有往來，剩下5分鐘仍是99：99僵局，詹姆斯籃下要到犯規，接著又搶下進攻籃板補籃連拿5分，迫使籃網喊暫停。反陷入得分荒的籃網，雖在霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）灌籃回神，但止不住火力全開的詹皇，繼續被詹姆斯連得9分，包括一顆三分球拉開8分差距，最後55秒詹姆斯再一記外線，打下騎士江山，10分差制服籃網。

詹姆斯今日拿下33分，多達23分都在第4節得到，其中18分還是連續得手，另有6助攻、5籃板；魏德、洛夫（Kevin Love）各進帳18分。籃網以霍林斯傑佛森20分最高，替補出發的哈里斯（Joe Harris）18分次之。

籃網前鋒霍林斯傑佛森攻下20分，仍無法遏止球隊苦吞2連敗。（USA TODAY）