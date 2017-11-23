NBA》「綠色奇蹟」完結篇！塞爾提克16連勝被熱火阻斷

卓吉奇（右）繳出27分、5籃板與4助攻。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾提克今日至熱火主場踢館，上半場最多落後達18分，即便末節一度追至只剩1分落後，卻又被熱火威特斯（Dion Waiters）連投進2顆三分球，綠衫軍無緣再寫奇蹟，以98：104落敗，客場9連勝、16連勝全數被斷。

熱火主控卓吉奇（Goran Dragic）上半場絲毫不想給綠衫軍繼續連勝，個人前兩節9投6中，攻下20分，一度助隊最多取得18分領先，而綠衫軍投籃命中率僅33.3％，也在半場結束後，仍以41：54落後對手。

塞爾提克直到第4節才回神，尤其將厄文（Kyrie Irving）放置板凳席，用替補控衛羅齊爾（Terry Rozier）反倒開始追分，後頭才把厄文放回場上，綠衫軍靠著一波13：0攻勢，一度僅落後1分，但威特斯連進2顆三分球，也讓塞軍無法再演逆轉秀。

上戰狂飆本季新高47分的厄文，此役進帳23分；菜鳥塔圖姆（Jayson Tatum）18分、7籃板和4助攻；主力中鋒哈佛德（Al Horford）7分、9籃板及4助攻；史馬特（Marcus Smart）貢獻6分、2助攻；莫里斯（Marcus Morris）14分、4籃板；J.布朗（Jaylen Brown）14分；羅齊爾8分、6籃板。

熱火部分，卓吉奇繳出27分、5籃板與4助攻；威特斯投進4顆三分球，攻下26分外帶6助攻；T.強森（Tyler Johnson）16分與7籃板；主力中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）8分、10籃板及2阻攻。