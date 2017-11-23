MLB》水手釋最高誠意 叫300轟重砲讓位給大谷翔平

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平下週申請入札，眾多大聯盟球隊蓄勢待發，現階段最積極的莫過於水手，總管狄波多（Jerry Dipoto）表明將會尋求一切管道全力滿足這位日本巨星，盼大谷能為日本味濃厚的水手寫下新歷史。

狄波多今年曾親自飛往日本視察，他說水手為了大谷已準備超過一年，如果他想要打擊，球團願讓5屆明星球員、生涯323轟的克魯茲（Nelson Cruz）多移防外野，將指定打擊空出來，並坦言用火球男維以拉（Thyago Vieira）換來50萬美元的國際簽約金就是為了大谷。

水手已有155萬美元的國際簽約金，雖比洋基和遊騎兵的350萬還低，已多於大部分球隊。狄波多說，錢不是大谷赴美最大動機，但他會採用一切可能方法，包括持續交易簽約金。

「如果機會來了，我們會不遺餘力再努力一次（交易），」狄波說表示，「對我來說，最壞的結果就是我們在旁觀望、過於保守，錯過一個改變球隊歷史的機會。」

水手做了一年的準備等待這個時刻，狄波多表示，他們已準備好書面簡報和一些巧思要讓大谷親身感受，「我們做了一個關於西雅圖和水手的影片，希望在某個時間點大家可以一起坐在同一個房間。」

水手隊自從1998年起，每年都至少有一名日本球員，包括鈴木一朗、岩隈久志、城島健司、佐佐木主浩等人。狄波多認為這是優勢，他們會向大谷分享西雅圖的經驗，當一名日本球星的到來，會對日裔美國人還有他們的文化帶來什麼意義。

狄波多說，這些日本球員都願意協助他們招募大谷，「我們不是來鬧的，將會帶上大人物好好打這場仗，一旦坐下來談會有很多非常熟悉的面孔，這是我們想要推銷的一部份。」