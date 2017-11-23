WF 2017》「北市府覺得過夜很恐怖」 4Gamers創辦人暢談籌備過程

4Gamers創辦人暨執行長黃智仁。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕亞洲最大電競嘉年華「WirForce 2017」將從23日至26日展開為期四日的電競盛宴，作為主辦方，4Gamers創辦人暨執行長黃智仁特別接受媒體聯訪，從說服北市府參與投入到帶領國內硬體廠商第一線接觸消費者，暢談籌備四屆以來的心路歷程。

作為4Gamers創辦人，黃智仁其實是阿根廷華僑，曾經在阿根廷開了當地第一家網咖，再回到台灣，於2013年成立4Gamers，從2014年開始籌辦第一屆在台Lan Party「WirForce」，完成十年來的夢想，從第一屆的100人內部邀請制，近三年不斷擴大大公眾參與，今年更是達到1000台電腦BYOC的規模，這麼大型開放架構的技術，可不是件容易的事。

「早期大家都想，600個玩家把電腦搬出來幹嘛？去網咖就好啦，其實這是要讓玩家們有歸屬感。」黃智仁說，這麼大型的開放式網路架構可不是一件容易的事，你不知道這個人電腦有沒有病毒，「每年都要面對駭客攻擊、玩家一插上去整區潰掉，有病毒而不自知」。

黃智仁表示，要籌辦Lan Party有其門檻，主辦單位有一個資訊板是每年都會做，可以知道有多少參與BYOC玩家用了哪些電腦型號的CPU、進場時記錄下ICID編號並下載特定程式比對型號，才能確保不會有人偷搬別人的電腦離場，這是採用大數據管理，「大家敢把好幾萬的東西放在那邊，是對我們的信任」。

也因為如此，在這些來自全台北中南、甚至是國外的熱情玩家帶著自己高規格配備前來「打遊戲」，也就成為硬體廠商得以第一線了解消費者端使用硬體情況的場域，「他真正來參與把有價值東西拿出來，硬體廠商才真的可以看到他的產品有沒有人在用、為何會用，晚上各大硬體公司幾乎都已經跟我們聯絡來參訪」。

今日的開幕記者會幾乎所有台灣電競硬體大廠都坐在台下。（記者陳耀宗攝）

連兩年選定台北花博爭豔館作為「WirForce」舉辦場地，黃智仁更談到當時與北市府接洽過程，由於Lan Party的核心理念便是玩家自行攜帶硬體配備，當初與北市府談的時候強調的「過夜」，一直讓對方費解，不明白為何辦活動得過夜，經過再三溝通後，才慢慢了解整個活動機制，終於過關。

談到台北市長柯文哲為今年活動拍宣傳影片，黃智仁更是讚譽有嘉：「柯P一直都很支持電競活動，去年就邀請了，但他非常忙，今天排除萬難，就是因為他認為要更了解這世界年輕人」。

黃智仁說，柯文哲一開始完全不懂這些電競硬體設備，到拍攝現場才看到玩家用的電腦「長相」，如水冷、LED造型，與他過去對於電腦四四方方的認知不同，「他願意接受，好好支持這些事情」。

台北市長柯文哲日前應邀拍攝宣傳影片。（取自4Gamers）

黃智仁更表示，希望能跟北市府談，每年固定在這個時間點舉辦「WirForce」，所有硬體夥伴都會加入，視為一個全球活動，並以該活動為基礎，帶領硬體廠商去國外攻城掠地。

同時，他也希望北市府能透過這個活動延伸到整個台北商圈的觀光發展，以本屆BYOC為例，台北人只占三成，其他七成為其他縣市玩家，他們早早就訂了周邊飯店旅館，「昨晚已經有一排從高雄來的玩家帶著電腦在外排隊，當大家把它變成一個旅遊的時候，帶動的是整區的商圈」。

黃智仁正在煩惱明日該跟玩家說什麼金句。（記者陳耀宗攝）

最後，黃智仁更談到四屆以來發展的規模越來越大，滿心是感動，他也笑說，最煩惱的是明天要面對玩家的開場致詞金句，從第二屆「做了十年的夢為了這三天」、第三屆「有夢想的人凡事都能」到今年第四屆，他仍在苦惱該說什麼，能夠讓玩家心所有感。

「我們一直在告訴BYOC玩家說，這個場域不是4Gamers做出，是你們願意站出來，如果你們不願意站出來，我們只有擺很多桌子在那邊，這是妳們的夢想，我們做到了，集大家的力量。」黃智仁笑著說。