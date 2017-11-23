冬盟》中職聯隊6先發應戰 黃子鵬首戰搭檔廖健富

〔記者郭羿婕／台中報導〕2017年亞洲冬季棒球聯盟後天開打，中職聯隊將有6大先發應戰，包括打頭陣的黃子鵬、週日登板的洪心騏、江辰晏、蔡齊哲、洪聖欽、陳仕朋；剛打完亞冠賽的王鴻程、朱俊祥則擔任終結者。

過去4屆賽事，中職聯隊戰績不盡理想，今年領軍的總教練林振賢肩負使命，不只是以賽代訓，他說：「心態很重要，帶頭的人要有決心贏球。」中職聯隊今午和明晚練球備戰，林振賢希望能在最短時間內，盡快整合戰力。

林振賢表示，今年參賽者都是各隊極力栽培的好手，以明年有望在一軍、明年想更站穩一軍的選手為主，不若往年有充人數的問題，「冬盟獲得很多贊助，不好好打的話，明年如果又停辦，少了這麼好的機會就很可惜，日本都派3隊來打了，球員們都該有這些認知。」

剛結束亞冠賽的王鴻程、朱俊祥馬不停蹄，立刻又現身冬盟，林振賢也表示，會讓選手充分休息，盡可能不要連續出賽，尤其王、朱的投球量會調配，單場不超過2局。

冬盟冠軍戰訂於12月17日，後天展開為期20天的賽事，25日晚間6點在台中洲際球場揭開序幕，由中職聯隊出戰日職東軍，猿隊新秀投手黃子鵬先發，與同隊捕手廖健富搭檔，週日則是洪心騏掛帥，和陳重羽搭配。

除地主隊中職聯隊外，還有日職東、西軍及韓職聯隊、「進化版」的歐美聯隊參戰，並新增日本社會人隊。

黃子鵬（資料照）

廖健富（資料照）