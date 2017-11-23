MLB》進40人名單比預期早 張育成目標大聯盟（影音）

〔記者羅志朋／台北報導〕兩天前張育成被印地安人球團放入40人名單，未來目標大聯盟舞台，旅美4年生涯，要更上一層樓，張育成認為，心態是最重要的。

去年張育成在高階1A出賽109場，417打數敲108安，打擊率2成59，外帶13轟、11盜、70打點，今年他升上2A出賽126場，440打數敲97安，打擊率2成20，繳出生涯單季新高的24轟，另有11盜、66打點，苦吞134K。

張育成表示，去年在高階1A敲出兩位數全壘打，今年在2A就追求長打，同時飲食和重訓都做改變；平均不到4打數吞1K，被三振率偏高，不過張育成說，「被三振沒關係，長打有打出來就好，接下來我不會改變打擊策略，喜歡的球就攻擊，心態調適好比較重要。」

2014年張育成從新人聯盟起步，4年小聯盟生涯最高層級到2A，回想兩天前被告知進40人名單，張育成表示，那一天早上8點半起床準備去訓練，經紀人打電話告訴他這項消息，當下有點傻掉，「原本評估5年才會進40人名單，比預期還快。」

進40人名單只是第一步，目標是大聯盟，張育成說，之前沒進40人名單會想很多，現在確定了，就沒那麼大壓力，接下來會好好把握這個舞台。

張育成進入大聯盟40人名單。（記者廖振輝攝）