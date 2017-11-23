電競》奧運電競會是「一串」金牌？ 黃智仁：如同田徑是個大項目

4GAMERS創辦人暨執行長黃智仁談奧會的電競初步規劃。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕日前國際奧會宣布「電競是運動」，可望納入奧運項目，但到底「真正」會比的遊戲是什麼？長期投入電競產業的4GAMERS創辦人暨執行長黃智仁指出，「奧會只是承認未來只要是透過數位裝置的競技都稱之為電競運動」，不代表哪一款遊戲篤定為競技項目，屆時將可能遊戲廠商會依照官方設計出奧運競賽規則版本，如同拳擊一樣，有商業與運動競技的差別。

「大家都知道電競進奧運，但有時候會發現問了某些項目，奧委會會出來打臉說，電競沒有進去。」黃智仁說，電競進去的是大項目，而非某款遊戲，任何人問奧委會說《英雄聯盟》進去了嗎？只會得到「遊戲設計有暴力廝殺，與運動精神不符，所以不是競技項目」的答案。

黃智仁解釋，兩種說法都沒錯，因為奧委會同意的是電競是一項運動，但並非特指單一產品，「奧會只是承認未來只要是透過數位裝置的競技都稱之為電競運動」，諸如AR、VR、PC、手遊到機器人格鬥都算。

黃智仁進一步指出，未來可以看2022杭州亞運要比什麼項目，他曾與對岸阿里體育交流，得知目前正在推動的方向，大概為將一套遊戲設計為奧運競技版本，就像拳擊在商業賽跟國際運動競賽的計分與防護方式完全不同，奧會會戴護具、積分與時限。

「未來某些項目想進奧運時，（遊戲）官方一定會設計一套奧運競賽規則，如果符合規則就會進去」。

同時，黃智仁也提到，未來電競在奧運場地不會是一面金牌，而是「一串金牌」，就像田徑底下還有幾十面金牌，區分為：100公尺、200公尺、接力賽等等，電競項目也將有可能是各種遊戲都一面金牌，「這對亞洲人奪牌有很大優勢，至少電競有一半是由亞洲人主宰」。