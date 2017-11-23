〔記者梁偉銘／台北報導〕「小安終於入手白金Curry4！真的是有夠帥的啦，穿上它三分球命中率感覺不自覺的上升。」世界盃男籃亞太區資格賽「台澳大戰」前夕，台灣隊當家控衛蔣淯安喜獲NBA偶像柯瑞（Stephan Curry）限量戰靴，讓東道主射手對於迎戰「澳客」信心滿滿，並期許能像柯瑞發揮神射，以小搏大轟倒踼館強敵。

UNDER ARMOUR與柯瑞攜手推出的Curry4，繼上月在台首發中國賽配色Curry 4 More Magic後，本週六（25日）全台限量釋出CURRY 4冠軍白金配色，這正是柯瑞贏得2017年NBA賽季總冠軍的幸運紀念鞋款，可望再度吸引寶島熱血球友、球鞋收藏家及潮流圈粉絲的高度關注。

這雙Curry4承襲系列戰靴一脈血統，代表柯瑞再創生涯巔峰，以及一路揮灑的汗水與永不放棄意志力，如同其名言：「一旦從山上摔下來，你能做的只有毫無畏懼的再爬上去。」呈現對於勝利、榮耀及冠軍戒指的渴望！鞋側身綴飾華麗的金色潑墨，搭配白色中底及水晶透色外底，顛覆過往素色鞋底，相互輝映的白、金增添尊榮質感；設計元素同樣加入許多柯瑞表達重視妻子與家庭的個人特質，就等著有興趣民眾發掘。

偶像柯瑞白金戰靴加持，蔣淯安「台澳大戰」信心爆棚、（取自蔣淯安臉書）

Curry4白金戰靴呈現對於勝利、榮耀及冠軍戒指的渴望！鞋側身綴飾華麗的金色潑墨，搭配白色中底及水晶透色外底，增添尊榮質感。（UNDER ARMOUR提供）







Curry4白金設計元素，同樣加入許多柯瑞表達重視妻子與家庭的個人特質。（UNDER ARMOUR提供）

柯瑞贏得2017年NBA賽季總冠軍的幸運白金戰鞋，可望再度吸引各界高度關注。（UNDER ARMOUR提供）

Curry4承襲系列戰靴一脈血統，代表柯瑞再創生涯巔峰，以及一路揮灑的汗水與永不放棄意志力。（UNDER ARMOUR提供）