澳職》台灣巨星大殺四方 蔣智賢開砲、張泰山猛打賞（影音）

〔體育中心/綜合報導〕澳洲職棒今天晚間進行2場賽事,3位台灣好手張泰山、蔣智賢、張進德皆有出賽,且都有安打以上的亮眼表現。

其中「重砲威武」的前中信兄弟球星蔣智賢在對坎培拉遊騎兵時開轟,掃出一發2分砲,還與台灣捕手張進德演出連線。

前5局雪梨藍襪以1:1與遊騎兵戰成平手,但第6局藍襪先靠高飛犧牲打拿下超前分,接著張進德敲安上壘,下一棒的蔣智賢發揮「重砲威武」的本色,一棒掃出全壘打牆打下2分。

只可惜這是2人今天唯一的安打,而藍襪最後也以4:5敗給遊騎兵。

而另一場阿德雷鯊魚出戰墨爾本王牌的比賽,被澳媒封為「台灣搖滾巨星」的張泰山單場5支3演出猛打賞,分別棒打曾登上大聯盟的投手漢柏格(Mark Hamburger)以及西武火球少年中塚駿太,一掃先前的打擊低潮。

蔣智賢目前出賽5場就掃出2轟,打擊率、上壘率皆高達4成21,長打率是更恐怖的8成95,絲毫看不出身手有任何退化,而張泰山則是將打擊率重新拉回2成5的水準,他今天的好表現讓澳職官網看了也瘋狂,還在推特上寫下「歐~伊~歐」。

