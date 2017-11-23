澳職》台灣巨星大殺四方 蔣智賢開砲、張泰山猛打賞（影音）

張泰山（取自澳職官網）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲職棒今天晚間進行2場賽事，3位台灣好手張泰山、蔣智賢、張進德皆有出賽，且都有安打以上的亮眼表現。

其中「重砲威武」的前中信兄弟球星蔣智賢在對坎培拉遊騎兵時開轟，掃出一發2分砲，還與台灣捕手張進德演出連線。

前5局雪梨藍襪以1：1與遊騎兵戰成平手，但第6局藍襪先靠高飛犧牲打拿下超前分，接著張進德敲安上壘，下一棒的蔣智賢發揮「重砲威武」的本色，一棒掃出全壘打牆打下2分。

只可惜這是2人今天唯一的安打，而藍襪最後也以4：5敗給遊騎兵。

而另一場阿德雷鯊魚出戰墨爾本王牌的比賽，被澳媒封為「台灣搖滾巨星」的張泰山單場5支3演出猛打賞，分別棒打曾登上大聯盟的投手漢柏格（Mark Hamburger）以及西武火球少年中塚駿太，一掃先前的打擊低潮。

蔣智賢目前出賽5場就掃出2轟，打擊率、上壘率皆高達4成21，長打率是更恐怖的8成95，絲毫看不出身手有任何退化，而張泰山則是將打擊率重新拉回2成5的水準，他今天的好表現讓澳職官網看了也瘋狂，還在推特上寫下「歐～伊～歐」。

EEE OOO OOO EEE OOO!!!!! Chang Tai-Shan nails his first hit at home for the @AdelaideBite! pic.twitter.com/y4s80L2hql — ABL （@ABL） 2017年11月23日