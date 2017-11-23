冬盟》陳雁風受膝傷所苦 明年可能轉教練

〔記者郭羿婕／台中報導〕桃猿內野手「電風」陳雁風參與冬季聯盟，頭銜卻掛「訓練員」，其實他本季深受膝蓋傷勢所苦，上場機會銳減，明年有可能轉任二軍教練。

今年熱身賽時，陳雁風因膝蓋疼痛，就醫檢查發現左膝前十字韌帶斷裂，只剩1/5，採高濃度血小板血漿注射治療（PRP），癒合效果卻不如預期，休息數月又重新訓練，並短暫上一軍，但礙於膝傷，就連在二軍守三壘，守備範圍都縮小到只剩2步。

陳雁風原本打算球季結束就要開刀，中職秘書長馮勝賢找他來冬盟幫忙，領隊劉玠廷也讓他過來見習，協助內野訓練，努力朝守備教練學習，他說：「盡量鼓勵學弟去做，因為之前中職聯隊在冬盟戰績不理想，看能不能把成績和態度打出來，冬盟續辦才有意義。」

猿隊有意培養陳雁風轉教練，借重他的經驗與觀念幫助年輕球員，季中就決定讓他以「訓練員」身分參與冬盟，實則是內野守備教練，陳雁風說：「其實當時得知要來冬盟，心裡滿掙扎的，不知道自己明年到底是什麼角色、要不要開刀？」

陳雁風今年僅在一軍出賽3場，生涯最少，他苦笑說，總在狀況最好、最關鍵時，或剛要起步時，身體就會出問題；未來還不確定，下一步仍待12月談薪，再看球團安排。

秋訓就擔任助理教練的陳雁風說：「公司要我做什麼，我就盡力做好，如果繼續當選手，代表公司肯定我還有這能力，也會先去開刀；假如覺得我能幫助年輕內野手，我也希望能盡己力。」

中職4隊新人輩出，許多球員機會遭擠壓，台灣棒球選手生涯越來越短，陳雁風這幾年早已開始思考轉換角色，「慢慢轉換想法，若能幫助學弟、幫助球隊、幫助台灣棒球，也算盡一分心力。」

陳雁風（記者廖耀東攝）