LOL》前RG教練Domo加入ahq 將注入後期戰術思維

前RG教練Domo加入ahq。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》自由交易市場20日開啟後，各賽區教練與選手異動名單不斷翻新，台港澳LMS賽區戰隊ahq e-Sports Club於今（23）晚的直播節目「聊天，聊地，TOBE五四三」中公布人事異動，正式宣布前Raise Gaming教練Domo加入教練團陣容，希望主司打野的他能為團隊擦出更多火花。

ahq領隊浩克在節目中宣布首波人事異動人選，將合約到期、投入自由市場的前RG教練Domo納入麾下，浩克表示：「我覺得LMS教練打野出身的教練偏少，他在業餘就是打野出名的玩家，可以給舊選手、新選手一些思維，讓團隊擦出更多火花」。

Domo也談到他自己所觀察的ahq打法偏前期凶狠，但少了一些後期強勢組合，而他的戰術制定擅長拖節奏，希望透過這次加入，可以讓ahq後期組合變化更多、隊伍向性更強大。

「我覺得打野選手最需要有個人想法，敢去嘗試，不怕失敗，但要去嘗試打出東西，才有辦法進步。」Domo表示。

除了日前已正式離隊的新加坡籍選手Chawy與Domo的加入外，浩克指出，其他的人事異動會一波波公布，儘管有些已經是確定的消息，都會等到29日過後再行公布，屆時也會宣布ahq Fighter的處理方式。

浩克還說，當大家看到Karsa決定要旅外，好的選手出去，也代表新的選手機會變多，ahq將會持續培養青訓選手，永遠不會間斷，「以前可能聽到選手不好就不用，但現在要親眼測試才會認定」。