羽球》纏鬥里約奧運金牌71分鐘 王子維雖敗猶榮

〔記者卓佳萍／綜合報導〕今年第二度與奧運金牌、中國好手諶龍交手，王子維打得毫無畏懼，王子維今天在香港超級賽男單次輪，面對前球王，兩人纏鬥三局，王子維終場以些微之差，23：21、10：21、19：21輸球，無緣搭上八強列車。

王子維今年3月在德國公開賽遭遇諶龍，兩人大戰三局，王子維驚險帶走勝利，首度擊敗奧運金牌選手。

相隔8個月再度交手，王子維首局一開始以1：5落後，苦追到9：11，進入後半段，王子維陷入14：19劣勢，但他沒有放棄，一分一分拿，連下4分，兩人19平手，諶龍率先出現局點，王子維漂亮化解，最後接連送出致勝球，反倒以23：21贏得首局。

次局換邊後，諶龍反撲，掌握比賽節奏，加速僅讓王子維拿到10分，雙方進入決勝局。

王子維在首次技術暫停前，以11：9小幅領先，諶龍很快反擊，王子維反手拍失誤多，居12：17落後，但很快又擊出致勝球與殺球，頂住壓力，追到19平手，可惜兩次網前讓諶龍逮到機會，王子維無緣收下對戰二連勝。

結束香港賽後，王子維將轉往南韓參加大師賽，對於排名跌出前十，王子維表示，自己心裡有預期，畢竟缺了中國賽，至於世界排名的未來目標，他表示，就從明年重新開始吧，希望可以代表國家參加國際賽的團體賽。

王子維今天三局不敵諶龍。（資料照，BadmintonPhoto提供）