LOL》前TPA隊友笑談LMS Winds預估ahq西門80％會續約

JT直播節目「盟盟戰起來」邀請兩位前TPA隊友BeBe、Winds暢談LMS。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕J Team日前宣布S6台服第一菁英玩家「蔡胖是花」Hana加盟，更在23日晚間的直播節目「盟盟戰起來」邀請兩位前TPA隊友BeBe、Winds一同暢談對這位新人的看法，兩位都十分肯定Hana的SoloQ實力，實際表現還得視團隊磨合而定；至於對明年LMS的看法，BeBe認為，多隊換人待磨合又加上改版，將是一場「超級大混戰」，會是如同S5般精彩的一年。

在主持人沁沁提問下，兩位選手先就Hana加入JT、從AD位轉為打野表達看法，Winds先是表示，他認為Hana很有天分，更在約三年前「還是很強的時候」被對方打爆過，「這位選手操作真的滿好的，實際上就是看他跟團隊的磨合」。

今年宣布退休的BeBe也評論，AD轉打野應該是可行的，就像南韓賽區的KT打野選手Score也是擅長AD，「只要他有操作，溝通又ok，是可行的」；話鋒一轉，BeBe也虧了一下戰隊總監Willy，笑稱感覺當初說的方式像是要找韓援衝擊LMS，結果反而是素人。

Winds也補充，在英雄聯盟轉線只要有天分，怎麼轉都沒關係，「Faker去SUP也可以打」，他覺得有些人可能會有一段時間比較辛苦，但走過後，只要有天分有心，哪條路都可以走，「除非你內心不接受自己轉路」。

談到ahq日前宣布新加坡籍中路選手Chawy離隊，中路只剩西門，Winds認為，西門只要還有熱情，以他的實力再打個兩三年都行，他推估西門有80%續約可能性，「不然就算有個新人進來，只有一位中路也是不太夠」。

至於閃電狼打野選手Karsa日前表達出走海外意願後，閃電狼新打野選手該具備的條件，主司打野的Winds笑稱：「兩個字，柱中，就夠了」，他認為Maple至今仍是閃電狼核心，新任打野只要能幫助中路發育成長、不要戳、視野會控就好。

但Winds也說，這版本功能性打野優勢又回來，要能做到跟Karsa一樣，入侵打得兇、還不要送，其實很難，「LMS我覺得只有Karsa跟老山（打野）比較強」。

最後，沁沁也問Winds進閃電狼需不需要「畢冊」？Winds笑答：「要看你是讀哪間學校，這個不好說，搞不好未來其他畢冊也有用」，他還說，好歹以前也是橘子熊隊長，跟閃電狼隊員是前隊友，「我有比畢冊更強的東西」、「沒有畢冊就進去了」。