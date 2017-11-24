MLB》重砲強打突遭釋出 美媒驚：等球團出面說明（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇近日釋出古巴29歲2A內野手費南德茲（Jose Miguel Fernandez），由於今年打擊非常出色，美媒認為如果不是有特別嚴重的傷，直接釋出讓人有點意外。

費南德茲今年以20萬簽約金加盟道奇，從2A出發，僅出賽90場就有16轟，全隊排名第二，打擊率高達0.306，遠遠高於其他更多轟球員，僅被三振33次更是相當驚人的數字，該聯盟至少10轟打者中，三振第2少是隊友Matt Beaty的54K，全壘打還比他少1支。

不過，費南德茲今年7月底就進入傷兵名單，隨後就沒有再上場。由於他的打擊太出色，美媒《MLB Rumors》表示如果不是特別嚴重的傷，道奇直接釋出有點令人驚訝，《棒球美國》也說，費南德茲被釋出的原因還有待道奇說明。

2A德州聯盟全壘打排行：

Reyes 25轟 134K 打擊率0.258

Davis 21轟 90K 打擊率0.279

Rosa 18轟 137K 打擊率0.255

Singleton 18轟 132K 打擊率 0.205

Duenez 17轟 116K 打擊率0.252

Garlick 17轟 78K 打擊率0.239

Wilson 17轟 97K 打擊率0.248

●Fernandez 16轟 33K 打擊率0.306