棒球》少棒投手1天投209球 他痛心提3點建議

林維恩前天單日2戰投209球，龜山國小總教練坦承因專注於比賽，疏忽投手投球數。（記者魏瑾筠攝）

〔體育中心／綜合報導〕龜山國小投手林維恩前天在重光盃少棒賽，單日投了209球，引發外界關注。立委黃國書今召開記者會提了三點建議，強調不能一時的勝負犧牲孩子健康，還有快樂學習的初衷。

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黃國書表示，他痛心運動員在學生階段，往往都有因為過度使用而提早折損的狀況，他曾在國民體育法主動提出修正，將訂定「出賽限制」納入法條文字，但體育署卻玩弄文字遊戲，把出賽限制與成績綁定，而非去處理過度使用與頻繁出賽的問題。

針對這次重光盃事件，黃國書說，因為該杯賽只有訂定單場投兩局以上的選手不得於隔場繼續出賽，進而使教練可以先讓選手在早上投了兩局57球之後，下午馬上又完投六局152球，「這種明確利用規則的作法，真的很難令人相信這只是『沒有注意』。」

黃國書指出，小選手不會抗議，但是身體的傷痛卻不會說謊，放任這種亂象的體育署在這個議題上沒有迴避的空間，「請體育署一定要積極面對，比起建立在傷痛之上的奪金計畫，我們更需要的是一個完善的運動選手生涯養成規劃！」

黃國書三點建議：

1. 參考國外數據，結合不同人種發育時間的差異，搭配營養、運動防護及體能訓練專業，訂定出符合台灣各年齡層運動員的出賽限制。

2. 訂定各級學校球隊出賽規範，直接從學校端進行把關，不讓教練可以利用杯賽規則漏洞過度使用選手，並與棒協以及各單項協會協調，徹底檢討各項運動領域中，杯賽過於頻繁的問題，以「全國性聯賽」、「區域性杯賽」的設計避免選手過度出賽的可能。

3. 在結構性的治理上，請體育署徹底檢討過去長期把「成績」、「獎金」和「經費補助」畫上等號的制度，不要讓這種功利導向的「勝敗壓力」由執教者與參賽小朋友來背負，這只會讓孩子被迫承擔傷痛的風險。