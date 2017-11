MLB》場外也要動手腳？ 基特徹底激怒馬林魚球迷

邁阿密媒體懷疑基特(右)干涉轉播單位人事案。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚老闆基特(Derek Jeter)上任至今,撤換不少前朝人士,一度惹毛「馬林魚先生」柯奈(Jeff Conine)而拂袖而去,如今再傳出馬林魚當家主播遭撤換的消息,徹底激怒當地球迷,紛紛直呼「受夠了」。

據《邁阿密前鋒報》報導,佛州福斯體育台宣布撤換播報13年的主播華爾茲(Rich Waltz),還有曾效力馬林魚的兩名球評柯奈和華爾森(Preston Wilson),福斯官方強調這是電視台的決定,並非馬林魚。

然而,邁阿密媒體引述消息來源表示高度懷疑這種說法,表示福斯一直以來都力挺華爾茲,卻在基特入主馬林魚後全變調;非常親近柯奈的消息來源也說,基特不希望柯奈繼續在電視台擔任工作人員。

華爾茲表示,「我對這項決定感到很失望,但還是祝福他們的球迷和佛州福斯體育台。這13年來我很享受每場比賽的每一局,我很幸運能跟了不起的團隊和球評一起工作,也為自己籌備並協助營運的慈善活動感到驕傲,希望能夠持續下去。」

當家主播遭撤換一事徹底激怒馬林魚球迷,有人說,「這件事比史坦頓的交易還要更讓人生氣」、「華爾茲是我看馬林魚比賽的主要原因,我受夠馬林魚了」、「我能理解球場上必須做的決策,但換掉華爾茲、柯奈這些人是公然藐視馬林魚的歷史。」

球迷憤怒發推:

#Marlins I realize that tough decisions need to be made on the field but to come in and essentially show the door to McKeon, Conine, Dawson and Perez and now flush out a dedicated guy like Rich Waltz.. that's blatant disregard for the history of the Marlins organization