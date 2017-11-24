電競》看好手遊電競未來 4GAMERS創辦人：只要硬體能準備好

4GAMERS創辦人暨執行長黃智仁。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕全球遊戲產值不斷攀升，手遊收益更扮演重要地位，手遊雖然紅得快，生命週期短，但近年來可以發現手遊已經搭上電競列車，延續壽命。4GAMERS創辦人暨執行長黃智仁表示，電競對於手遊來說比PC更重要，手遊本身壽命一兩年，光是靠電競組織化可以延長到五年，創造非常大的價值，「電競是他們的續命丹」。

根據國外市調公司Digi-Capital統計，遊戲軟硬體銷售將在今年達到1500億美元，而手遊便佔了其中的三分之一，達500億美元，儘管增長可能趨緩，還是會在2021年達到800億美元，顯現手遊市場的火紅程度，也難怪手遊一部部接連推出。

黃智仁指出，手遊傳播力道快於PC，但生命週期也短於PC，「看你騰訊，每次有一部手遊出來，營收都會往上爆發，但每年都要有新的產品來補充」，而為了延長手遊生命週期，目前手遊已經有滿多遊戲包括《爐石戰記》、《王者榮耀》與《傳說對決》等已經慢慢形成電競規模。

「電競規模對於手遊來講比PC更重要，可以延長生命周期。」黃智仁表示，一個PC遊戲營運可以三至五年，有了電競，如《星海爭霸》，甚至可以達到十五年，但是手遊本身僅一至兩年壽命，靠著電競規模組織化，就可以延長至五年，創造非常大的價值，「手遊比任何PC GAME更想加入電競」。

綜觀桌機遊戲與手遊的最大不同，或許就是可以施展操作技巧的複雜性，但這點黃智仁並不擔心，他認為，未來手機會越做越大，面板觸控靈敏度也將會跟上高端玩家操作反應，他舉例，4GAMERS辦的手遊電競都採用Apple的設備，「因為他的面板是最好的，玩家在微操作可以一比一靈敏反應」。

黃智仁指出，以目前的產業發展，手遊電競的軟體是超前硬體，再厲害的玩家當他操作手遊時發現操作快過手機的反應，就會放棄這款遊戲，因為無法發揮高端操作優勢。因此，「只要手遊的硬體能準備好，手遊電競很快就會起來」。