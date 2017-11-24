冬盟》小聯盟7好手助陣 歐美聯隊球員拚合約

冬季聯盟今舉行總教練會議。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕2017亞洲冬季棒球聯盟明天點燃戰火，今年歐洲聯隊結合美國選手組成歐美聯隊，其中不少有經驗的好手，盼藉此次舞台爭取新合約。

歐美聯隊總教練楊森（Steve Janssen）是今年經典賽荷蘭隊教練成員之一，首度在冬盟執教，他說：「這經驗很新鮮，我們有許多新秀，這是很好的訓練機會，發展潛能；對有經驗的選手而言，有些是自由球員身分，可藉比賽多曝光，看能不能贏得合約。」

冬季聯盟歐美聯隊總教練楊森。（記者郭羿婕攝）

過去歐洲聯軍戰績不理想，今年歐美聯隊由世界棒壘球總會（WBSC）籌組，與去年最大不同是增加18名美國籍選手，包含7位小聯盟球員。楊森表示，這隊經驗較豐富，也有較多潛力新秀，但不管來自哪國，都希望全隊能從冬盟獲取經驗，別浪費學習機會。

楊森也笑說，這支球隊很有趣，因球員來自不同國家，就連他自己在來台的班機上，還在看名單熟悉每個人，「他們其實很不錯，我沒先看過所有球員，但不代表我們不是來這裡贏球的。」

今年冬盟共6隊參賽，23天賽程將進行51場例行賽、5場季後賽，明天展開，歐美聯隊中午率先登場，在斗六球場出戰韓職聯隊。

冬季聯盟歐美聯隊總教練楊森。（記者郭羿婕攝）