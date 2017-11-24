星海爭霸》暴雪將辦經典邀請賽 知名選手再度齊聚暴雪電競館

暴雪娛樂將在30日晚間於台北暴雪電競館舉行「《星海爭霸II》經典邀請賽」。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕為慶祝《星海爭霸II》提供免費遊玩，暴雪娛樂將在30日晚間於台北暴雪電競館舉行「《星海爭霸II》經典邀請賽」，知名選手Sen、Has、Chakey、DS、Nifi、Crowley、AK、 Bai、Hui、Ian都將現身迎戰；同時，2018 年 WCS 世界盃聯賽第一季台港澳日挑戰賽即日起展開報名，賽事冠亞軍將可取得WCS世界盃循環賽第一站的資格。

「《星海爭霸II》經典邀請賽」將分別兩階段賽事，第一階段PK賽為一戰定勝負的一對一廝殺戰，Team1為：Chakey、DS、Nifi、Crowley、Sen ；Team2則是：AK、Bai、Hui、Ian、Has。第二階段表演賽為最強大對決的五戰三勝制，將由Sen對上Has。比賽時間為 30日 下午7時30分至10時30分。

2018 年 WCS 世界盃聯賽第一季台港澳日挑戰賽將於12月2日展開為期兩周賽事，第一週連續兩天、獨立2次的線上海選，第二週則會在暴雪電競館晚上七點舉行線下八強單敗總決賽。海選階段為三戰兩勝制，八強、四強均為五戰三勝制、冠軍賽則是七戰四勝制。