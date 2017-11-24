世界盃資格賽Live》澳洲隊禁區佔盡優勢 半場打完台灣26：47落後澳洲

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台灣 13 13 3 29 澳洲 27 20 12 59

第二節

次節，台灣隊面對人高馬大的澳洲，在禁區內仍處於落勢，隨然靠著劉錚和周柏臣投進兩顆三分球打出一波進攻小高潮，不過澳洲隊Daniel Kickert馬上也回敬三分球，戴維斯在第2節和澳洲中鋒多次激烈身體對抗，在爭籃板球時，發生小衝突，遭裁判吹判雙方犯規，不過Q.戴維斯在籃下攻得2分，但台灣隊仍受限身高劣勢，澳洲隊狂抓進攻籃板，有更多的第二波攻勢。半場打完，台灣隊以26：47落後澳洲。

半場數據，澳洲方面，Daniel Kickert攻下11分最多，Matthew Hodgson拿下8分；台灣隊以劉錚6分最多，Q.戴維斯和周柏臣則拿下5分，周儀翔僅有2分。

第一節

台灣隊率先搶下球權，不過可惜在籃下進攻時，Q.戴維斯發生傳球失誤，澳洲隊順勢打出一波5：0的攻勢，不過接下來Q.戴維斯馬上在籃下出手得分，蔣淯安也在中距離出手得分，不過澳洲隊連進兩顆三分球，稍稍拉開分差，也讓台灣隊喊出暫停，暫停後澳洲隊頻頻利用空檔在三分外線出手得分，加上在禁區的優勢，慢慢將兩隊比分拉開。首節打完，台灣隊以13：27落後。

賽前報導

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃今晚7點在台北和平籃球館迎來世界盃亞洲區資格賽歷史性首戰，對手為來勢洶洶的澳洲，即便外界都看衰，總教練周俊三強調會盡全力，也不斷灌輸球員有贏球機會，要相信自己做得到，絕不辜負滿場球迷的熱情。

台灣隊先發名單

後衛 蔣淯安

前鋒 劉錚

前鋒 周儀翔

前鋒 周柏臣

中鋒 Q.戴維斯