電競》ahq成立《絕地求生》戰隊 名實況主Xargon將重拾職業身手

ahq e-Sports Club正式成立《絕地求生》戰隊（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕台灣電競戰隊ahq e-Sports Club今（24）日於台北花博「WirForce 2017」現場宣布成立《絕地求生》戰隊，由前射擊遊戲職業選手Xargon擔任隊長、隊員還包括W1nner、Waisun與Ko，現場更實地「吃雞」，表達決心，ahq三位美女隊經理也上台為小學弟們鼓勵，最後現場更是舉行簽名會，從排隊人潮可見ahq的人氣之高。

Xargon餵隊友「吃雞」。（記者陳耀宗攝）

談到成立戰隊原因，Xargon說，他們看到IEM、中國與韓國都有很多《絕地求生》賽事，想說台灣如果沒有一個隊伍可以參加是滿可惜的，因為台灣遊戲人口很多，實力與潛力都很足夠。

Xargon被主持人虧都一把年紀。（記者陳耀宗攝）

Xargon在台灣電競圈十分知名，更有「電競教父」之稱，同時也是知名實況主，今年年初與兒童台出道的「優格姐姐」結婚，羨煞眾人。

被主持人揶揄都一把年紀了還可以當職業選手，Xargon笑說「可能是因為台灣前期太少人玩」，他說，這款遊戲很吃經驗，他們是從最早封測就開始玩，對遊戲內的小技巧跟判斷都比較足夠。

另一名選手KO也表示，希望將來可以拿到比較好的成績，讓其他地方知道台灣還是有很有潛力的選手。

四名隊員拿起「武器」，架式十足。（記者陳耀宗攝）

ahq三位美女隊經理Niya、歐安與真亦也上台為小學弟們給予鼓勵，現場氣氛十分輕鬆，隨即進行的是簽名會活動，許多支持ahq的粉絲紛紛上台與選手及隊經理們合影，也顯見ahq的高人氣。

ahq隊經理真亦。（記者陳耀宗攝）

現場也舉行簽名會，人潮踴躍。（記者陳耀宗攝）