冬盟》中職聯隊火力平均 林明杰明扛四棒抗日

中職聯隊捕手林明杰。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕亞洲冬季棒球聯盟明天開打，將一路拚到12月17日冠軍賽，中職聯隊明晚首戰日職東軍，預計先讓中信捕手林明杰扛第4棒，林明杰也希望藉冬盟調整打擊，打回自信。

去年中職聯隊在冬盟只拿2勝，戰績和態度都引發爭議，今年有不少一軍選手加入，總教練林振賢指出，今年戰力較平均，落差不那麼大，腳程也較有速度。

由於中職聯隊明晚在洲際球場打完，後天轉戰桃園進行午場賽事，兩天打線安排會先錯開。林振賢說，除梁家榮、曾陶鎔、林明杰、陳子鴻等人可能較固定上場，並扛中心打線，週六沒先發的球員就是周日上場，「這兩場打線會比較不一樣，讓他們盡快進入狀況，下週二會固定些，狀況好的上。」

中職聯隊內野手梁家榮。（記者廖耀東攝）

中職聯隊內野手曾陶鎔。（記者廖耀東攝）

明天出戰日職東軍，林振賢表示，應會讓練習狀況很好的林明杰打先發4棒DH。林明杰則說：「打幾棒都一樣秉持信念，站上去就是打擊我最強，為何要怕投手？」

中職聯隊總教練林振賢。（記者廖耀東攝）

林明杰三度參賽，他認為冬盟對磨練臨場反應有幫助，也不會那麼緊張，「可能球團希望我保持比賽感覺，我的目標也是明年開季上一軍，擔綱主戰捕手。」

林明杰長打實力受矚目，他也說，業餘時期最有自信的就是打擊，但進職棒後，自評這部分沒發揮得很好，「可能太專注守備，藏起自己打擊優勢。」

林明杰認為今年守備進步較大，打擊有些原地踏步，「冬盟希望專心調整打擊，打出自信心，守備就照秋訓客座教練的訓練方法去做。」

中職聯隊捕手林明杰。（記者廖耀東攝）