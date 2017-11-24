世界盃男籃》主控威廉砍20分 菲律賓驚險擊退日本

菲律賓歸化球員布拉契（11）。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界盃男籃資格賽，與台灣隊同在B組的另外兩大勁旅日本及菲律賓，今晚在東京交手，開賽菲律賓打得兇悍，易籃後雖一度遭日本反超，但最後仍穩住陣腳以77：71獲勝。

先前來台曾引起話題的菲律賓球員羅密歐，此役因傷缺陣，由歸化球員布拉契及威廉領銜。

菲律賓開賽先打出一波12：3攻勢取得領先，次節後半，比江島慎連投帶罰，幫助日本追到僅差5分，但菲律賓主控威廉連飆2記外線，澆熄日本反撲氣勢。

兩隊跳球。（取自FIBA官網）

易籃後，日本回敬一波10：0攻勢，張本天傑飆進3分球，助日本首度超前，雙方一路拉鋸，最後一分鐘，日本「小巨人」富樫勇樹飆進3分球，一度燃起日本逆轉的希望，但威廉馬上回敬一顆，終場菲律賓以6分差險勝。

菲律賓此役兩分球命中率44%，優於日本的36%，但外線失靈，命中率僅29%，籃板則以48個小贏日本46個，雙方皆吞下15次失誤。

菲律賓以主控威廉表現最為突出，三分球5投3中，拿下20分、7籃板、6助攻，布拉契13分、12籃板；日本比江島慎砍下全隊最高20分、歸化球員布朗10分、15籃板。

菲律賓下一戰將於27日回到主場迎戰台灣隊，日本則碰上澳洲。

日本隊。（取自FIBA官網）