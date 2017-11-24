世界盃資格賽》高度、準度不如人 台灣男籃首戰慘輸澳洲

台灣隊不敵澳洲吞敗。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃今晚7點迎來首屆世界盃男籃資格賽戰役，對手為來勢洶洶的亞洲盃冠軍澳洲隊，在身高、準度皆不如人情況下，台灣僅「新台灣人」Q.戴維斯17分進帳較出色，黯然在主場以66：104兵敗，下週一（27日）在客場碰上今日擊敗日本的菲律賓。

台灣此次先發推出蔣淯安、周儀翔、劉錚、周柏臣及Q.戴維斯，台灣首節進攻雖偶有佳作，但澳洲不僅人高馬大且外線也有準度，投籃命中率逾60％，且單節5次三分出手命中3球，共有8人得分進帳，台灣以13：27落後。

台灣在第2節無法將落後差距縮小，且Q.戴維斯也二度與對手發生肢體衝撞，而澳洲此節命中率稍有降低，但我方命中率也無有效提升，半場結束以26：45居下風。

台灣隊周儀翔。（取自FIBA官網）

易籃後，台灣隊在前4分鐘僅蔣淯安投進三分球，卻遭澳洲打出9：3攻勢，即便暫停過後，我軍一度打出7：0，也讓在場球迷開心玩起波浪舞，但兩隊實力確實有段落差，台灣在末節也無法只能在後頭苦追，最終以38分之差敗北。

Q.戴維斯17分、5籃板、4抄截，蔣淯安9分、4籃板及2助攻，劉錚10分、2籃板，不過，另一箭頭周儀翔僅2分，射手呂政儒得分更是掛蛋，禁區除了Q.戴維斯外，周柏臣7分進帳，首度入選國家隊一軍的陳冠全10分、3籃板。

台灣隊劉錚。（取自FIBA官網）

澳洲在8月亞洲盃的陣中得分王為克里克（Mitch Creek）的14.7分；基克特（Daniel Kickert）12.3分，克里克貢獻12分、基克特15分，主控卡迪（ Jason Cadee）16分進帳，里約奧運國手高丁（Chris Goulding）10分，且全隊12人都有得分進帳，團隊三分球投進11顆，漂亮在客場贏得勝利。

台灣隊賽後記者會影片：