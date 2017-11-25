黑豹旗冠軍賽門票爭奪戰 今日賽事預告與轉播

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近況火熱的騎士將對上力求重回五成勝率的黃蜂隊，兩邊都處於連勝的狀態，而最後會是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）率領的騎士將勝利留在克城，還是來勢洶洶的「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）會趁著騎士禁區沒大人的好機會，展現宰制力肆虐禁區呢？

上役作客雷霆踢鐵板吞下本季第五敗的勇士，今將回到灣區迎接主場三連戰，首戰對手為目前三連敗的公牛，勇士能否改善近期失誤過多問題、在主場重新找回節奏，球星柯瑞（Stephen Curry）如何因應上役6失誤、客場4戰19次失誤問題是一大焦點，抑或全聯盟命中率最低、本季客場戰績1勝9敗的公牛，將扭轉劣勢成功止敗？喜愛籃球的朋友千萬不要錯過了！

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽今日登場，兩場比賽分別是興大附農對上穀保家商，及高苑工商對上平鎮高中，地點在天母棒球場。究竟哪支球隊能夠脫穎而出，取得冠亞軍賽的門票呢？請球迷們敬請期待。

NBA例行賽

9:00 黃蜂 vs. 騎士 （愛爾達體育、ELEVEN SPORTS）

重播 19:30 （愛爾達體育）

11:30 公牛 vs. 勇士 （緯來體育）

重播 21:30 （緯來體育）

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽

14:00 興大附農 vs. 穀保家商

18:00 高苑工商 vs. 平鎮高中

木棒強權平鎮高中搶爭冠，晚間將戰高苑工商。（資料照，記者陳志曲攝）