傳說對決》台港澳戰隊S.T進八強 明日將同SMG對上泰國強隊

S.T戰隊成功晉級八強。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕目前正在韓國舉辦的《Garena傳說對決》AIC Asia 2017國際賽24日進入第二日賽程，來自台港澳第二種子S.T戰隊打出二連勝佳績，連敗韓國及泰國強隊，順利晉級八強，加上第一種子SMG，兩隊明日都將對上泰國隊伍，持續爭奪世界冠軍寶座及高達新台幣1500萬元總獎金。

S.T本日首輪首先遭遇到地主韓國隊的第五種子AIN，賽前外界普遍認為AIN實力可列在韓國第二，結果出乎意料地S.T兩局都只花了9分鐘就直落二擊敗對手。

S.T第二場面對泰國第二種子ALPHA Red，雙方打得十分激烈，ST在5分鐘的魔龍爭奪戰中逆轉拿下，儘管擊殺數落後，但S.T經濟始終保持在4,000領先，終於在12分鐘中路會戰成功將人頭數反超，並直搗對方中路高地，13分鐘拿下第一局。

第二局S.T依然強勢，同樣在5分鐘拿魔龍並將擊殺數拉開，經濟領先也超過 3,000，隨即採取上、中二路進攻拆塔，終於10分鐘時S.T踏入對方高地，但ALPHA Red也死守將近3分鐘，直到第 15 分鐘 S.T全員集結，一口氣進攻搗毀對方主堡，以直落二成功晉級八強。

明日八強賽台港澳兩支戰隊都將出賽，第二種子S.T將在下午3點半對上泰國隊伍Monori Bacon；第一種子SMG將在下午5點對上ALPHA Red，如果兩隊都順利取勝，將在晚上8點半上演內戰。

明日八強賽兩支台港澳戰隊都將出賽。（Garena提供）