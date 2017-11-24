黑豹旗》平鎮8比1擊敗秀峰挺進4強 朝首支衛冕軍邁進

平鎮高中擊敗對手，晉級四強。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕第5屆黑豹旗4強最後1個名額今晚產生，平鎮高中自第3局起拉開比數，以8：1擊敗秀峰高中，繼續朝賽史首支衛冕軍邁進。

晚場前2局打成1：1平手，平鎮於3局下重啟攻勢，以4安攻下3分首次超前，第5至7局又追加4分。平鎮總教練吳柏宏表示，這場雖然先丟分，畢竟才剛開賽，相信打者火力能夠發揮。

平鎮高中總教練吳柏宏。（記者陳志曲攝）

平鎮從64強賽起都碰上木棒組球隊，可說每場都是硬仗，吳柏宏認為，都沒遭遇社團球隊，有助於球隊調整，球員也漸入佳境，挑戰連霸多少有壓力，但他對選手有信心。

平鎮下個對手是高苑工商，吳柏宏表示，兩隊前次交手是8月嘉農盃，那時都在調整戰力，明天一定都派最佳陣容應戰，「我們會針對他們的缺點去攻擊。」他說。

平鎮高中先發投手林靖凱。（記者陳志曲攝）

平鎮高中陳俊孝（後）衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

秀峰高中朱靖。（記者陳志曲攝）

平鎮高中古林睿煬。（記者陳志曲攝

平鎮高中李承禎。（記者陳志曲攝）

秀峰高中胡逸涵。（記者陳志曲攝）

秀峰高中陳洛陽帶動攻勢。（記者陳志曲攝）

秀峰高中葉品睿。（記者陳志曲攝）

秀峰高中蘇韋翔。（記者陳志曲攝）

秀峰高中總教練陳志強。（記者陳志曲攝）

秀峰高中落敗。（記者陳志曲攝）