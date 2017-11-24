世界盃資格賽》球權分配、失誤率成敗戰主因 周俊三：會再多溝通討論

〔體育中心／綜合報導〕台灣男籃今天在主場迎戰B組戰力最強的澳洲隊，在身高、準度皆不如人情況下，終場慘輸38分黯然在主場以66：104不敵澳洲，而賽後總教練周俊三認為雖然台灣隊在球權分配上還有帶加強，不過整體表現都比8月份的亞洲盃好，表現的其實並不差。

周俊三在賽後記者會先恭喜澳洲隊拿下勝利，而他認為此役吞敗最大主因在於球權分配上的問題以及失誤過多。「球員之間的溝通，可能是我們最需要加強的部分，」周俊三說，「其實在賽前我們大概就是設定拿70分左右，今天拿下66分可以接受，但是讓對手得分破百就不太應該，主要還是因為在我們的失誤率偏高。」

台灣隊總教練周俊三。（取自FIBA官網）

而在此役拿下9分、4籃板、4助攻和1抄截的後衛蔣淯安，則在記者會上指出台灣隊在失誤率和爭搶籃板上今天表現比較不佳。

「雖然是比上次的亞洲盃好一些，但是後面的失誤率真的太高了，才導致分數被拉得更多，所以在失誤率和籃板方面，還是必須要去做改進，」蔣淯安說，「因為搶到籃板球，才能讓我們去做一些轉換快攻的部份，才能打出我們的特色。」

台灣隊蔣淯安（後）。（取自FIBA官網）

談到下週一（27日）即將在客場碰上今日擊敗日本的菲律賓，周俊三在記者會上表示，由於菲律賓的打法應該會更刁鑽，也多以單打為主，可能會比今天打澳洲隊還會有更多肢體碰撞，所以會要球球員們再打得強悍一點。