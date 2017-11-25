羽球》不只坐穩球后一週年 戴資穎1數據外媒讚嘆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎「世界球后」坐穩1週年，正在打香港羽球超級賽的她，去年就是從這站一路狂飆，不但球后坐得穩，更讓外媒驚嘆她的參賽效率，僅用13項賽事就堆高目前的積分，世界前10強第二少。

戴資穎去年從香港賽奪冠起，連續拿下年終賽、全英、馬來西亞、新加坡、亞錦賽，半年內6次參賽全數奪冠，包括瑪琳、辛度、成池鉉、山口茜等世界前5強都難敵戴資穎。

扣除團體賽的蘇迪曼盃、因傷退賽的日本公開賽，戴資穎今年參加11項世界羽球聯盟（BWF）的賽事，狂拿5冠，奪冠機率逼近5成。恐怖的是，戴資穎目前無人能及的積分94259僅由13項賽事組成，前10強只有世界第7的奧原希望比她少1項，足見驚人的參賽效率。

戴資穎昨在香港賽以21：15、23：21直落二擊敗中國好手陳雨菲，今天下午將迎戰世界排名第5的成池鉉，兩人過去有23次交手紀錄，戴資穎以14勝9敗居上風。

世界前10強積分和參賽數

1 台灣 戴資穎 94259 13站

2 日本 山口茜 79549 18站

3 印度 辛度 77536 17站

4 西班牙 瑪琳 75437 16站

5 南韓 成池鉉 73145 18站

6 泰國 依瑟儂 70851 17站

7 日本 奧原希望 63567 12站

8 中國 陳雨菲 60050 16站

9 中國 何冰嬌 59432 15站

10 印度 內維爾 56160 14站

戴資穎參賽效率驚人，目前積分僅由13項賽事構成，前10強第2少。（資料照，法新社）