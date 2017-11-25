NBA》真的好想贏勇士！ 騎士可能找小喬丹助陣

快艇兜售9年老臣D.喬丹。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇明星中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）近日陷入交易傳聞，美媒報導快艇已與多支有興趣的球隊接洽，騎士也有可能拿T.湯普森（Tristan Thompson）做為交易籌碼，迎來D.喬丹相助與勇士抗衡。

騎士記者指出，D.喬丹本季表現有下滑趨勢，至今場均10.4分、1.2次阻攻不如上季場均12.7分1.7籃板。再者，29歲的D.喬丹下季擁有球員選擇權，現階段若交易實屬打工性質，但仍看好D.喬丹與詹姆斯（LeBron James）、I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）的搭配組合。

騎士記者認為，目前隊上的中鋒T.湯普森近兩年季後賽對勇士表現出色，但上季表現下滑有可能讓球隊考慮另做補強，聯盟消息透露，若騎士覺得D.喬丹就是球隊能夠擊敗勇士所欠缺的最後一塊拼圖，就會考慮用T.湯普森換來D.喬丹。

T.湯普森本季因傷僅出賽8場，月初對溜馬拉傷小腿後至今尚未回場，本季至今場均4.4分6.4籃板的表現，也讓教練決定把他放回板凳區，儘管T.湯普森現有合約要到2020年才到期，但美媒認為D.喬丹才是讓騎士有機會奪冠的奧援，若成功延攬到D.喬丹，加上日後I.湯瑪斯傷癒歸隊，騎士有機會擦亮東部強權招牌，成為勇士尋求衛冕的確切威脅。

T.湯普森因傷缺陣近一個月。（資料照，USA TODAY Sports）