NBA》雙槍合飆60分突圍 拓荒者2分險勝籃網（影音）

34 points / 9 assists. Damian Lillard leads @trailblazers on road! pic.twitter.com/plH8XBVJcF

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者今作客布魯克林展現攻守韌性,「雙槍」里拉德(Damian Lillard)與麥考倫(CJ McCollum)合飆60分14助攻,中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic)末節挺身而出完成致勝三分打,助拓荒者克服雙位數落後,最終以127:125險勝籃網。

上半場數度被對手領先10分以上的拓荒者,在易籃後手感逐漸升溫,第三節中段曾要回領先,然而第四節籃網再度接管比賽,比賽結束前2分20秒籃網仍以121:115領先,不料拓荒者隨後衝出一波8:0攻勢逆轉超前,籃網在比賽結束前38秒跳投得手又將比數扳平,球權輪回拓荒者進攻。

里拉德運球過半場後,在弧頂位置與中鋒諾基奇搭配擋拆,諾基奇成功甩開防守,接球上籃準備得分,卻被對方蓋火鍋沒能得手,還讓籃網拿到防守籃板,但諾基奇火速反擊,趁亂抄截得手後成功放進超前分,還造成對手犯規完成致勝三分打。

Nurkic with the hustle for @trailblazers! pic.twitter.com/NKIyy67H0g