NBA》雙槍合飆60分突圍 拓荒者2分險勝籃網（影音）

34 points / 9 assists.



Damian Lillard leads @trailblazers on road! pic.twitter.com/plH8XBVJcF — NBA （@NBA） 2017年11月24日

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今作客布魯克林展現攻守韌性，「雙槍」里拉德（Damian Lillard）與麥考倫（CJ McCollum）合飆60分14助攻，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）末節挺身而出完成致勝三分打，助拓荒者克服雙位數落後，最終以127：125險勝籃網。

上半場數度被對手領先10分以上的拓荒者，在易籃後手感逐漸升溫，第三節中段曾要回領先，然而第四節籃網再度接管比賽，比賽結束前2分20秒籃網仍以121：115領先，不料拓荒者隨後衝出一波8：0攻勢逆轉超前，籃網在比賽結束前38秒跳投得手又將比數扳平，球權輪回拓荒者進攻。

里拉德運球過半場後，在弧頂位置與中鋒諾基奇搭配擋拆，諾基奇成功甩開防守，接球上籃準備得分，卻被對方蓋火鍋沒能得手，還讓籃網拿到防守籃板，但諾基奇火速反擊，趁亂抄截得手後成功放進超前分，還造成對手犯規完成致勝三分打。

Nurkic with the hustle for @trailblazers! pic.twitter.com/NKIyy67H0g — NBA （@NBA） 2017年11月24日

籃網在最後15秒放進2分緊咬1分差，拓荒者球星麥考倫接著2罰1中要回2分領先，暫停後中鋒諾基奇獲得罰球機會，然而2投盡墨沒能追加保險分，但籃網只剩2秒沒能再拿分，最終以2分差兵敗主場苦吞三連敗。

此役砍進29分15籃板、末節獨拿8分包辦致勝三分打的諾基奇，在賽後主動向里拉德道歉，對於自己在比賽倒數階段2罰不中感到相當懊惱，里拉德停下腳步回應：「我一點都不在乎這個，最重要的是，你完成這場比賽最關鍵的play（致勝三分打）。」，談到上籃失手後抄截反攻得到致勝分，諾基奇說：「我學到永不放棄，看到有機會抄截我就試著去做，成功了。」

拓荒者總教練史托茲（Terry Stotts）認為，此役得以逆轉贏球的關鍵在於，球隊在比賽最後1分多鐘多次用防守成功擋下對手，當時拓荒者仍有7分落後，但成功衝出8：0攻勢一舉逆轉，期間籃網5投0中成為致命敗因，諾基奇單節2阻攻。

兩隊此役團隊命中率皆為五成，拓荒者有三人得分超過26分，里拉德飆進4顆三分球攻下全場最高34分外帶9助攻，麥考倫斬獲26分5助攻，中鋒諾基奇貢獻29分15籃板送出4阻攻。籃網先發5人得分皆上雙，控衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）外線9投4中拿到全隊最高23分。

拓荒者雙槍合飆60分。（法新社）

諾基奇於末節完成致勝三分打，並送出2阻攻。（法新社）