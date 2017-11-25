NBA》7人得分上雙 老鷹主場氣走尼克

施洛德。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今主場迎戰尼克，靠著全隊7人得分上雙，其中施洛德（Dennis Schroder）攻下全隊最高26分帶領下，終場以116：104氣走尼克，終結近期3連敗。

尼克今天開局手趕火燙，當家球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis）開場就連進2顆3分球，尼克在第一節砍下39分，首節打完以39：24領先。

第二節輪到老鷹爆發，包括貝利納里（Marco Belinelli）及J.柯林斯（John Collins）在這節都有不錯的發揮，在加上施洛德在上半場最後接連得分，老鷹單節攻下35分，半場打完以59：67落後。

下半場，尼克進攻及防守都被老鷹限制，老鷹貝茲莫（Kent Bazemore）跳出來砍分，幫助球隊一舉超前比數，而在第四節雙方陷入拉鋸戰，不過在最後關鍵2分半鐘內僅得2分，讓老鷹穩住戰局，終場老鷹全隊7人得分上雙，以116：104氣走尼克，終結近期3連敗。

施洛德攻下老鷹全隊最高26分2籃板8助攻，貝茲莫也貢獻11分7籃板6助攻，板凳貝利納里也有15分2籃板5助攻進帳。

尼克方面，波辛傑斯奪下全場最高28分4籃板2助攻2火鍋，C.李伊（Courtney Lee）26分4籃板，J.傑克（Jarrett Jack）繳出10分4籃板11助攻雙十成績。