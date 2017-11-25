NBA》詹姆斯大三元捕蜂 騎士險摘7連勝

詹姆斯本季第二度大三元，對戰黃蜂25勝1敗。（USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕挑戰7連勝的騎士，今天主場迎戰黃蜂仍陷苦戰，克服決勝節落後達6分，纏鬥到最後一刻，騎士以100：99險勝，｢大帝」詹姆斯拿下本季第2度大三元。

開節騎士、黃蜂命中率平分秋色，黃蜂外線8投5中，首節1分領先；次節騎士開啟7：0攻勢，但黃蜂很快回以一波6：0迎頭趕上，威廉斯（Marvin Williams）外線得手，黃蜂57：54上半場維持領先優勢。

上半場僅拿6分，易籃後詹姆斯火力全開，連著用三分球扳平，命中率爬回5成，單節砍進13分，包括一記三分外線，讓騎士以83：82殺入決勝節，兩隊互有往來，黃蜂雖一度拉開6分差，詹姆斯連續強攻籃下追平，「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）搶籃板犯規，讓騎士得到罰球機會、2罰1中，進攻越打越亂的黃蜂，沃克（Kemba Walker）末秒外線急出手，遭詹姆斯蓋下第3鍋，騎士守成重要1分，收下7連勝。

詹姆斯繳出27分、16籃板、13助攻「大三元」，自2010年「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）入主黃蜂以來，對戰25勝1敗，這是他本季第2次大三元，生涯大三元來到57次，再2次就能追上排名第6的柏德（Larry Bird）。

第3節頻用外線助隊咬緊黃蜂的史密斯（JR Smith）、柯佛（Kyle Korver）分別拿下16分、13分；黃蜂以豪爾德20分、13籃板最高，三分球7投5中的威廉斯17分8籃板次之，奇德吉克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）也挹注17分。

豪爾德鎮守禁區，繳20分、13籃板雙十成績單。（USA TODAY）