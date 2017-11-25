NBA》舞王末節接管比賽 溜馬力退暴龍摘五連勝（影音）

Lance Stephenson scores 18 points off the bench to spark @Pacers to 5th straight win! pic.twitter.com/OOk38Tz2sz — NBA （@NBA） 2017年11月25日

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今在主場迎戰暴龍，傷退的歐拉迪波（Victor Oladipo）攻下全隊最高21分，「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）在末節最後5分鐘狂砍13分一夫當關，搭配全隊6人得分上雙表現，最終以107：104險勝暴龍，喜迎本季最長五連勝。

溜馬此役開賽13投9中打出氣勢，包括三分球8投5中火燙手感，然而隨後失誤連連、加上換防表現不佳，被暴龍以11：2反攻結束首節。第二節後仍由暴龍接管比賽，明星控衛羅利（Kyle Lowry）單節12分領軍，率暴龍火速扭轉落後局勢，半場打完反以60：50取得二位數領先，羅利外線出手6投5中已攻下17分。

易籃後輪到溜馬甦醒，單節31：20反攻要回一分領先，板凳出發的史岱芬森在末節接管比賽，最後5分鐘一人獨拿13分，外線出手4次全進，包括兩顆三分球命中連得6分助溜馬取得11分領先，然而暴龍仍緊咬比數持續追分，在比賽倒數1分鐘時，伊巴卡（Serge Ibaka）和N.鮑威爾（Norman Powell）輪番爆扣得手，暴龍在最後40秒追到只剩2分落後，然而德羅森（DeMar DeRozan）在最後9秒出手沒進，暴龍以2分不敵溜馬。

史岱芬森板凳出發攻下18分。（USA TODAY Sports）