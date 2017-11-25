NBA》魏少大三元功虧一簣 雷霆慘遭逆轉吞敗

魏斯布魯克本季第6度大三元，雷霆主場仍1分吞敗。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕儘管繳出本季第6度大三元，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）末秒出手無緣當英雄，主場眼睜睜看著活塞上演大逆轉，98：99吞敗。

開節雷霆命中率達5成79，魏少獨拿14分，活塞則靠著史密斯（Ish Smith）壓哨大號三分球，首節25：29落後雷霆；次節喬治（Paul George）遭遇犯規麻煩、魏少打鐵，輪到「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）挺身而出，他奪下11分、含一記三分球，幫助雷霆在上半場拉開59：49。

安東尼。（USA TODAY）

不料最多領先達15分，雷霆卻在第三節易籃後將優勢花光，第三節半節打完還有10分差距，活塞硬是打了一波7：0追上，雷霆雖在喬治、魏少回神後止血，第三節仍被追到77：73。

決勝節雷霆長達1分鐘、4次進攻失手，活塞則一路從開節連得10分逆轉，兩隊後半節激戰，A.布萊德利（Avery Bradley）切入、外線連得5分拉開，雷霆雖在羅柏森（Andre Roberson）投進三分球握有一線生機，然而最後一次反擊，魏斯布魯克外線不進，雷霆功虧一簣，1分吞敗。

此役雷霆「CPR連線」挹注63分，安東尼20分、喬治16分，魏斯布魯克以27分、11籃板、11助攻全場最多，也是他本季第6度大三元；活塞得分平均，先發五人和第6人史密斯都有雙位數入帳，以中鋒「抓猛」卓蒙德（Andre Drummond）17分14籃板最多。

活塞「抓猛」卓蒙德。（美聯社）