林鴻道順利連任奧會主席 續推動獎勵奧運金牌計畫

現任主席林鴻道順利連任。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華奧會今進行第十二屆主席、副主席及執行委員改選，主席由林鴻道以65票順利連任，他表示在新的任期內將會延續菁英育才計畫、優秀選手退役後的轉職輔導，希望選手在健康的環境下成長。

中華奧會第12屆委員選舉一度引發風波，我國奧會在取得國際奧會（IOC）支持後，今如期進行，主席林鴻道及副主席皆全數連任。

林鴻道表示，未來4年仍會盡力扮演好奧會的角色，菁英育才計畫、優秀選手退役後的轉職輔導等都會延續，讓選手們有更好的環境，沒有後顧之憂。

去年里約奧運，因飛行時間長，林鴻道推動讓選手在超過12小時旅程中，搭乘商務艙，他表示後來獲得政府支持及迴響，也希望能夠延續這樣的計畫，只要是對體育好的事情，站在奧會立場都會去做。

至於先前自掏腰包加碼一千萬給奧運金牌，林鴻道說：「金牌是非常困難的事情，未來還是會持續鼓勵選手。」

現任主席林鴻道順利連任。（記者羅沛德攝）

現任主席林鴻道順利連任。（記者羅沛德攝）

現任主席林鴻道順利連任。（記者羅沛德攝）

現任主席林鴻道順利連任。（記者羅沛德攝）

現任主席林鴻道順利連任。（記者羅沛德攝）

中華奧會第十二屆執行委員、副主席、主席選舉。（記者羅沛德攝）

中華奧會第十二屆執行委員、副主席、主席選舉。（記者羅沛德攝）