WF 2017》閃電狼拍賣做公益 Maple、蛇蛇簽名T粉絲害羞買下

儘管外頭飄著細雨，依舊有許多粉絲參與由MSI與閃電狼舉辦的粉絲見面會。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕台灣電競戰隊閃電狼選手Maple、SwordArT今（25）日受邀出席品牌贊助商在「WirForce 2017」舉辦的粉絲見面會，與粉絲進行互動及愛心競標，但面對害羞的粉絲群，「蛇蛇」更是一度要自拋腰包買下拍賣品，現場才慢慢喊價起來，也順利將四件商品全數賣出。

儘管外頭飄著細雨，依舊有許多粉絲參與由MSI與閃電狼舉辦的粉絲見面會，在主持人Rami的引導下，選手先是跟四位粉絲進行「默契大考驗」比手畫腳，其中一題「不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友」更是讓「蛇蛇」頻頻搔頭猜想，最後在主持人的提示下才順利猜出。

「默契大考驗」比手畫腳題目。（記者陳耀宗攝）

選手與粉絲開心進行比手畫腳。（記者陳耀宗攝）

接著，活動來到「公益愛心競標拍賣」，由品牌與閃電狼聯合提供的兩套公仔以及Maple、SwordArT親筆簽名T-Shirt，起初現場粉絲十分害羞，喊價意願低，直到「蛇蛇」喊話說「那我自己買下來」，才慢慢變比較熱烈，最後四組商品也全數賣出，收益更將全數捐給財團法人心路社會福利基金會。

Maple與蛇蛇簽名潮T最後同樣以900元賣出。（記者陳耀宗攝）

除了本場活動以外，閃電狼也將在12月2日於高雄夢時代進行戰隊全員的粉絲見面會，屆時現場除了有歷年回顧與粉絲互動外，閃電狼也會宣布人事異動，日前當家打野Karsa在實況宣布要挑戰海外賽區，大家好奇的新任打野人選也可望得到解答。