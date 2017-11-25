NBA》勇士2巨頭缺戰 「浪花兄弟」飆62分屠宰公牛

柯瑞拿下33分，多達26分在第二節所拿。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕少了2巨頭，勇士遇上傷兵滿載、菜味十足的公牛，「浪花兄弟」2人合砍62分，上半場就領先超過20分，易籃後直接打趴對手，143：94震撼教育，14勝再追上龍頭火箭。

「4巨頭」少了杜蘭特（Kevin Durant）、格林（Draymond Green），首節勇士「熱機」，29：32落後公牛，但進入次節，2屆MVP得主「萌神」柯瑞（Stephen Curry）下起三分雨，單節轟下26分，上半場個人包辦31分、4顆三分球，助隊74：53大幅反超。

易籃後輪到湯普森（Klay Thompson）有表現，別於整節只拿13分的公牛，湯普森單節進帳15分，「第三節之王」勇士擴大成44分領先，決勝節垃圾時間，生涯首次先發的新秀貝爾（Jordan Bell）也有表現，蓋出全場最多6鍋，勇士143：94屠宰公牛。

此役柯瑞拿下33分，有26分在第2節所得，過去20季於例行賽中在單節拿超過25分的球員裡，柯瑞是第6次，超越「老大」布萊恩（Kobe Bryant）4次登頂，「浪花弟」湯普森29分、三分球9投5中，替補楊恩（Nick Young）也有17分進帳；公牛團隊命中率僅3成54，以葛蘭特（Jerian Grant）21分超過先發5人最亮眼。

湯普森29分。（美聯社）