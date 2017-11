MLB》海盜投手換背號 背後原因充滿洋蔥

海盜投手威廉斯下季更改背號。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕海盜先發投手威廉斯(Trevor Williams)季後更改背號,下個球季從57號更換為34號,背負著他大學室友海恩(Cory Hahn)的期待,投出未來的每一球。

今年才25歲的海恩,過去也是一名棒球員,他在亞利桑那州立大學大一賽季,第3場比賽因頭部滑向二壘時不慎弄斷脖子,胸部以下癱瘓。即使身體不便,海恩隊棒球積極的態度,讓他在2013年選秀第34輪特別入選響尾蛇,如今海恩擔任響尾蛇球探,用另一種方式為棒球付出。

「34對我來說不僅僅是個數字,」威廉斯說,「在場上遭逢挫折時,我身後有他的支持,我不會把這視為理所當然。棒球是我這一生唯一的志業,我覺得也是『我們的』職業。我們經常一起談論大聯盟的夢想,雖然現在走的路不同了,但當我穿上制服,就會想到當時我們曾一同分享的夢。」

走過大學時代,到站上大聯盟投手丘,威廉斯和海恩仍保持密切連絡,還常討論如何讓Wings for Life脊髓損傷研究基金會得到更多幫助和矚目,威廉斯笑說,目標成為球隊總管的海恩,未來首要目標應該是交易他。

威廉斯(右)和海恩至今仍保持密切連絡。(取自威廉斯推特)

I will now wear #34 on my back.



It is an honor, @CoryHahn34 pic.twitter.com/GxDDfg3pb1