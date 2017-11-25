MLB》海盜投手換背號 背後原因充滿洋蔥

海盜投手威廉斯下季更改背號。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜先發投手威廉斯（Trevor Williams）季後更改背號，下個球季從57號更換為34號，背負著他大學室友海恩（Cory Hahn）的期待，投出未來的每一球。

今年才25歲的海恩，過去也是一名棒球員，他在亞利桑那州立大學大一賽季，第3場比賽因頭部滑向二壘時不慎弄斷脖子，胸部以下癱瘓。即使身體不便，海恩隊棒球積極的態度，讓他在2013年選秀第34輪特別入選響尾蛇，如今海恩擔任響尾蛇球探，用另一種方式為棒球付出。

「34對我來說不僅僅是個數字，」威廉斯說，「在場上遭逢挫折時，我身後有他的支持，我不會把這視為理所當然。棒球是我這一生唯一的志業，我覺得也是『我們的』職業。我們經常一起談論大聯盟的夢想，雖然現在走的路不同了，但當我穿上制服，就會想到當時我們曾一同分享的夢。」

走過大學時代，到站上大聯盟投手丘，威廉斯和海恩仍保持密切連絡，還常討論如何讓Wings for Life脊髓損傷研究基金會得到更多幫助和矚目，威廉斯笑說，目標成為球隊總管的海恩，未來首要目標應該是交易他。

威廉斯（右）和海恩至今仍保持密切連絡。（取自威廉斯推特）