冬盟》社會人備戰亞運 笹川滿貫彈轟垮日職

笹川晃平擊出滿貫砲。（中職提供）

〔記者郭羿婕／台中報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天開打，日本社會人隊首場碰上日職西軍，在亞錦賽國手笹川晃平的滿貫砲助威下，社會人第一戰就開胡，以9：1搶下首勝。

今年10月亞錦賽，23歲外野手笹川晃平曾隨日本隊來台參戰，當時表現並不理想，今於冬盟初亮相就開轟，他說，亞錦賽正值賽季，現在則是休季期間，平常仍須上班，其實身體狀況不如當時好，但表現還不錯。

笹川國手資歷不算少，也曾在2012年IBAF世界青棒錦標賽與大谷翔平、藤浪晋太郎、田村龍弘、森友哉等人並肩作戰，大谷等人已在職棒佔有一席之地，笹川的職棒夢卻因先前受傷而延後挑戰。

社會人隊先發投手臼井浩。（中職提供）

笹川說，自己最終目標仍是進職棒，「多少會著急，但現在在業餘球隊，先做好眼前工作，有機會來冬盟或參加國際賽，若能把累積的經驗帶到職棒也很好。」

冬盟今年新增日本社會人隊，總教練石井章夫也是明年8月雅加達亞運的日本隊監督，此次主要是為明年亞運培訓，目標直指金牌。

笹川可望入選亞運國手，他也說，不管台灣、韓國都是強勁對手，一旦肩負國家隊重任，拿金牌就是唯一目標。

笹川此役貢獻全隊最多的4打點、2保送、跑回2分，捕手木南了也包辦2安、3打點，另一奪勝功臣是投6局僅挨2安、失1分的先發投手臼井浩，賞給日職西軍5K。

臼井浩僅在5局上因石垣雅海的陽春彈掉分，摘下首勝，他說，雖被敲1支全壘打，但自認表現很好，最大目標放眼明年搶進亞運國手。至於未來，他說：「還是希望能進職棒，但先把眼前工作做好最重要。」

社會人隊木南了單場兩安打、三打點 （中職提供）

笹川晃平擊出滿貫砲，日本社會人首戰以9：1搶下勝利。（記者郭羿婕攝）