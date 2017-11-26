戴資穎力拚后冠 今日賽事預告與轉播

戴資穎挑戰衛冕后冠。（卓佳萍攝）

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香港羽球超級賽我國好手戴資穎，昨日以局數2:1戰勝南韓好手成池鉉，過關斬將來到冠軍戰，爭冠對手是來自印度現年22歲的辛度，去年香港超級賽戴資穎就是從辛度手中奪下后冠，今雙方再度碰頭，世界球后小戴將挑戰衛冕。

NBA例行賽，暫居聯盟第一的塞爾提克將前往印第安納踢館溜馬，溜馬主控歐拉迪波（Victor Oladipo）昨比賽因右膝不適退場，本場不一定會出賽，對溜馬來說此一利空將提升撂倒聯盟龍頭的難度。

西部龍頭勇士將出征鵜鶘，勇士前鋒D.格林（Draymond Green）與杜蘭特（Kevin Durant）皆輪休缺陣，本場賽事也不確定能否出賽，面對鵜鶘雙塔可能將面臨場苦戰。

爵士將在主場迎戰公鹿，賽前兩隊分別排名東、西部第九名，觀戰焦點可以放在公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）能否克服爵士的主場優勢，爵士目前8勝11敗勝率不及5成，不過在主場戰績來到7勝4敗勝率高達6成33。

冬盟賽事首場於中午12點開打，由昨拿下開門紅的中職聯隊對上日職西軍，晚間6點由日職東軍對上韓職聯隊，兩場比賽皆在桃園球場開打，無法到場觀看的球迷，可以透過電視轉播欣賞年輕球員的熱血及拚勁。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽昨因雨延賽，今將在同一地點天母棒球場舉行，兩場比賽分別為興大附農對上穀保家商、高苑工商交手平鎮高中。誰能脫穎而出，取得冠亞軍賽的門票呢？球迷們不要錯過囉！

香港羽球超級賽女單冠軍賽

14:00 戴資穎 vs. 辛度（MOD 博斯無限台）

NBA例行賽

08:30 塞爾提克 vs. 溜馬（愛爾達體育）

09:30 勇士 vs. 鵜鶘（緯來體育）

12:00 公鹿 vs. 爵士 D-Live（緯來體育）

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽四強

14:00 興大附農 vs. 穀保家商

18:00 高苑工商 vs. 平鎮高中

轉播：緯來體育

冬季聯盟

12:00 中職聯隊 vs. 日職西軍

18:00 日職東軍 vs. 韓職聯隊

地點：桃園球場 轉播：ELEVENSPORT

UBA預賽

13:00 文化大學 vs. 高雄師大

14:45 世新大學 vs. 屏東大學

16:30 輔仁大學 vs. 台灣科大

18:15 義守大學 vs. 健行科大

轉播：FOX體育