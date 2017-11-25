NBA》單節豪取26分 「萌神」柯瑞：打出氣勢就會找到節奏

勇士隊柯瑞單節豪取26分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕少了2巨頭的勇士今天作客公牛，「浪花兄弟」攜手合砍62分，尤其「萌神」柯瑞（Stephen Curry）上場27分鐘18投10中，繳出33分7籃板4助攻和2次抄截的亮眼成績，率勇士143：94大勝公牛。

此役勇士雖然少了杜蘭特（Kevin Durant）和格林（Draymond Green），不過柯瑞在第二節發飆，單節狂砍取26分，比公牛全隊在第二節拿下的分數還要多。

「我們只是打出了自己的節奏，徹底執行『無球跑動』的進攻戰術，」談起此役與K.湯普森（Klay Thompson）得配合，柯瑞說，「當機會來的時候，有沒有自信去投中進這些球，對我們來說就是相當重要的事。」

勇士隊K.湯普森也有29分進帳。（美聯社）

談到自己今晚單節豪取26分得好表現，柯瑞則說：「當比賽開始打出氣勢時，你會發現找到自己的節奏，然後一抓住空檔，自己也投得還挺不錯，我想這就是火燙手感來臨的時刻。」

賽後勇士主帥柯爾（Seve Kerr）也表示自己對「浪花兄弟」今日的表現非常滿意。「我很喜歡他們兩個今晚展現出來絕佳的耐心，我認為他們今天晚上之所以能表現那麼好的原因，絕對是他們比前幾場比賽表現得更有耐心。」

此役狂砍143分，創下球隊本季的單場最高得分的勇士隊，在讓年輕的公牛軍體驗震撼教育後，收下14勝直追西部龍頭火箭。而勇士隊下戰則將出戰近期拿下三連勝的鵜鶘。