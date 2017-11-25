冬盟Live》黃子鵬遇亂流 日職東軍先馳得點

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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中職聯隊
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0
|0
|0
|0
|3
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0
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日職東軍
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0
|1
|1
|3
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0
第3局
林立在兩人出局後敲出中間穿越安打，王威晨獲得四壞保送，形成一二壘有人，可惜下一棒林書逸擊出右外野飛球遭接殺。
第2局
松原聖彌在2人出局後敲出三壘方向穿越安打，柿澤貴裕補上一支右外野方向二壘安打，日職東軍先馳得點。
黃子鵬。（記者廖耀東攝）
第1局
日職東軍先發投手今村信貴連續解決林立和王威晨後，被下一棒林書逸擊出內野安打，而扛下第4棒的曾陶鎔遭到三振，無法助隊先馳得點。
先發打序
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中職聯隊
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棒次
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日職東軍
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林立 SS
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1
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田中和基 CF
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王威晨 DH
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2
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吉川尚輝 2B
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林書逸 RF
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3
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細川成也 RF
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曾陶鎔 1B
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4
|
佐野惠太 1B
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陳子鴻 LF
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5
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奧村展征 3B
|
吳桀睿 2B
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6
|
松原聖彌 LF
|
陳重廷 3B
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7
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柿澤貴裕 DH
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廖健富 C
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8
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田中貴也 C
|
申皓瑋 CF
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9
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松尾大河 SS
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黃子鵬
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先發投手
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今村信貴