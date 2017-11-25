冬盟Live》黃子鵬遇亂流 日職東軍先馳得點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 中職聯隊 0 0 0 0 3 0 日職東軍 0 1 1 3 0

第3局

林立在兩人出局後敲出中間穿越安打，王威晨獲得四壞保送，形成一二壘有人，可惜下一棒林書逸擊出右外野飛球遭接殺。

第2局

松原聖彌在2人出局後敲出三壘方向穿越安打，柿澤貴裕補上一支右外野方向二壘安打，日職東軍先馳得點。

黃子鵬。（記者廖耀東攝）

第1局

日職東軍先發投手今村信貴連續解決林立和王威晨後，被下一棒林書逸擊出內野安打，而扛下第4棒的曾陶鎔遭到三振，無法助隊先馳得點。

先發打序