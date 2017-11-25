冬盟Live》黃子鵬遇亂流 日職東軍先馳得點

2017/11/25 18:50

 

1

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7

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9

R

中職聯隊

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 0 0 0 3

0

日職東軍

0

 1 1 3

0

第3局

林立在兩人出局後敲出中間穿越安打，王威晨獲得四壞保送，形成一二壘有人，可惜下一棒林書逸擊出右外野飛球遭接殺。

第2局

松原聖彌在2人出局後敲出三壘方向穿越安打，柿澤貴裕補上一支右外野方向二壘安打，日職東軍先馳得點。

黃子鵬。（記者廖耀東攝）

第1局

日職東軍先發投手今村信貴連續解決林立和王威晨後，被下一棒林書逸擊出內野安打，而扛下第4棒的曾陶鎔遭到三振，無法助隊先馳得點。

先發打序

中職聯隊

棒次

日職東軍

林立   SS

1

田中和基 CF

王威晨 DH

2

吉川尚輝 2B

林書逸 RF

3

細川成也 RF

曾陶鎔 1B

4

佐野惠太 1B

陳子鴻 LF

5

奧村展征 3B

吳桀睿 2B

6

松原聖彌 LF

陳重廷 3B

7

柿澤貴裕 DH

廖健富 C

8

田中貴也 C

申皓瑋 CF

9

松尾大河 SS

黃子鵬

先發投手

今村信貴
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