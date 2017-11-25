LOL》曾批「4個華人贏不了比賽」 南韓選手Khan致歉滅火

LZ戰隊上路選手Khan在一場韓服遊戲中開嗆：「4 chinese can’t win」。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》南韓LCK賽區是玩家公認實力最強的地區，也成為世界頂尖高手齊聚的伺服器，ahq Westdoor與Ziv於23日晚間雙排韓服積分，恰好與南韓戰隊LZ明星上路Khan同隊，但該場隊伍表現不好，在一場中路會戰被殲滅後，竟遭Khan開嗆：「4 chinese can’t win」（四個華人贏不了比賽），也讓西門驚呼「可汗這麼嘴喔」。

此番言論隨即被截圖傳至北美Reddit及中國社群，引發熱議，最終還是讓他出面、在戰隊官方微博上署名道歉，他表示：「大家好，我是Longzhu Gaming的上單Kim Dongha（Khan）。向所有2017年11月23日晚上，因為我在遊戲中4chinese can't win的輕率的發言，受傷的人們鄭重道歉。我在真心的反省，也會努力不會因為這種事引發爭議，今後會展示更加成熟的形象。抱歉」

Khan在戰隊官方微博上署名道歉。（取自LZ戰隊官方微博）

回顧當時，遊戲時間正進行到17分鐘，西門所在的隊伍表現並不理想，自家已經掉了三路外塔，敵隊不但一塔未掉，擊殺數還以16比7遙遙領先，在該時間點西門操作的卡瑪在中路被擊殺後，Khan便打出「4 chinese can’t win」文字，無疑是一句歧視華人的話語。

Westdoor被Khan嗆聲。（取自網路）

西門看到這串文字時，也驚呼「可汗這麼嘴喔」，而下一場，西門與Ziv再度遇到Khan，只不過這次他換成在敵隊，西門與Ziv便把握機會好好教訓對方一番，在一次擊殺Khan後，西門更是高呼「單殺可汗！。這場ahq雙人組打爆對面，花了17分鐘就讓對方投降，討回顏面。