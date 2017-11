澳職》蔣智賢單場雙響 暫居聯盟全壘打王

蔣智賢單場雙響。(取自澳職官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕效力於澳洲職棒雪梨藍襪隊的前中信兄弟球員蔣智賢,今日續戰坎培拉騎兵隊,手感火燙,此役竟敲出單場雙響,不但躍上澳職全壘打排行榜首位,連續敲安紀錄也累積到7場,率藍襪隊終場以8:2擊敗騎兵隊收下勝利。

「重砲威武」蔣智賢繼前天開轟後,今天先發打第四棒守三壘,又再度開砲,6局上先轟出左外野陽春砲,9局上又再轟出右外野兩分砲,此役5打數2安3分打點,敲出的兩支安打都是全壘打,澳職第三、四轟同場出爐,全壘打名列全聯盟第一,安打數、打擊率、打點也都是聯盟前三名,大殺四方。

而同樣效力藍襪隊的捕手張進德昨日雖然靜悄悄,但今日也找回手感,繳出4打數2安打的好成績。

藍襪隊今日靠著蔣智賢與左外野手Alex Howe合計敲下6分打點的猛打賞,最終以8:2擊敗坎培拉騎兵隊,終止藍襪隊二連敗。

Two massive bombs from Chiang Chih-hsien see the @SydneyBlueSox claim their first win of the season against the @CanberraCavalry! #ABLSoxCavs pic.twitter.com/4jyViLnXrw