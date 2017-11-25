澳職》蔣智賢單場雙響 暫居聯盟全壘打王

蔣智賢單場雙響。（取自澳職官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力於澳洲職棒雪梨藍襪隊的前中信兄弟球員蔣智賢，今日續戰坎培拉騎兵隊，手感火燙，此役竟敲出單場雙響，不但躍上澳職全壘打排行榜首位，連續敲安紀錄也累積到7場，率藍襪隊終場以8：2擊敗騎兵隊收下勝利。

「重砲威武」蔣智賢繼前天開轟後，今天先發打第四棒守三壘，又再度開砲，6局上先轟出左外野陽春砲，9局上又再轟出右外野兩分砲，此役5打數2安3分打點，敲出的兩支安打都是全壘打，澳職第三、四轟同場出爐，全壘打名列全聯盟第一，安打數、打擊率、打點也都是聯盟前三名，大殺四方。

而同樣效力藍襪隊的捕手張進德昨日雖然靜悄悄，但今日也找回手感，繳出4打數2安打的好成績。

藍襪隊今日靠著蔣智賢與左外野手Alex Howe合計敲下6分打點的猛打賞，最終以8：2擊敗坎培拉騎兵隊，終止藍襪隊二連敗。