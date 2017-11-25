中職》網羅中信兄弟棄將? 葉總:目前不適合

〔記者羅志朋／美濃報導〕富邦悍將總教練葉君璋，今天出席徐生明盃少棒賽，對於是否有意願吸收中信兄弟釋出蔣智賢、陳鴻文等選手，葉總強調，要和公司討論，不只是考量戰力，目前狀況模糊，必須先釐清不確定性才行，現階段還不適合。

日前兄弟以紀律、團隊和戰力為由，釋出蔣智賢、陳鴻文等幾名投打主力，接下來這批球員何去何從，備受關注，葉總說，只要是有需要或適合的選手，球團都會接觸，目前也鎖定幾名球員。

葉總強調，蔣智賢、陳鴻文都是很棒的選手，但現在狀況模糊，有些地方還須釐清，不只是戰力考量，也要看公司想法，會再討論。

昨天富邦結束秋訓，葉總對於秋訓成果感到滿意，他表示，今年秋訓也上法治、道德教育等課程，希望球員能夠了解，他們是公眾人物，不是只要會打球就好，言行舉止必須更謹慎小心一點。

秋訓結束後，12月26日富邦第一批球員參加台北的重訓營，一周後第二批球員接著投入，預計明年1月14日晚上全隊報到，15日展開春訓，會這麼早展開春訓的原因，葉總解釋，「台灣不像國外有那麼好的自主訓練場所，所以會希望選手早一點報到集訓，球團這邊有專業且方便的訓練環境。」

富邦悍將總教練葉君璋。（記者黃志源攝）

葉總表示，新球季計劃找外籍教練，目前一軍打擊教練傾向找外教，但外籍投手教練不好找，如果最終沒有合適人選，就用本土投手教練。