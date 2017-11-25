NBA》飆風玫瑰因傷萌退 「閃電俠」感同深受（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天驚傳29歲的騎士球星「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）因飽受傷勢所擾，已自請離開球隊並考慮退休，對此，騎士陣中35歲老將「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）表示，羅斯的離隊並不會影響球隊的前進方向，不過他也對羅斯的遭遇深感同情。

「飆風玫瑰」羅斯因傷萌生退休之意。（資料照，美聯社）

「在同隊的這段時間裡，我也慢慢跟羅斯熟識起來，我們希望他是自己內心的想法才做出這樣的決定。」魏德說，「無論他最終從做出什麼樣的決定，我們都會堅定地支持他、關心他，也希望他能夠感到我們的支持。」

魏德認為騎士隊就像是一個大家庭，會團結在一起面對困難，就算球隊其中之一倒下，其他人會挺身而出。而這位35歲的老將在2014年總決賽期間，其實也飽受膝傷的影響，直到休賽期，透過改善飲食習慣，並進行養生訓練，才逐漸改善。

「我又重新找回了比賽的樂趣，你知道，當你對比賽提不起勁時，或總是飽受傷病的困擾，你就不會想要再繼續打球了。而慶幸的是，我又重新找回了籃球的樂趣，」魏德說。

「雖然我無法感受羅斯內心的痛苦，但我絕對能理解他內心的掙扎，我也曾一度考慮退休，由其當你一次又一次地遭遇傷病，會讓你身心疲憊。籃球能夠將你推至頂峰，也能讓你跌落谷底。」魏德接著說道。

魏德在訪問的最後也說：「如果你不能承受病痛帶來的精神創傷，那你的家庭、日常生活都會受到影響。當你受傷時，你會變得非常沮喪，只想要遠離球場。對於這一切，我都感同身受，曾經我連每動一下，膝蓋都會痛，沒有人會希望自己的人生都這樣度過。」

羅斯因傷萌生退意，老將魏德（右）感同身受。（美聯社）